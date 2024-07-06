فيلم أهل الكهف يواصل تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر

يواصل فيلم أهل الكهف تذيل قائمة الإيرادات في شباك التذاكر بدور العرض، وسط المنافسة الكبيرة التي حدثت موسم أفلام عيد الأضحى والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الفنانين.

فيلم أهل الكهف يواصل تذيل قائمة الإيرادات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن فيلم أهل الكهف تذيل قائمة الإيرادات يوم أمس الجمعة، وجاء فى المركز الخامس بإيرادات بلغت 235 ألف جنيه فقط لا غير.

فيلم أهل الكهف يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم خالد النبوى وغادة عادل ومحمد ممدوح ومحمد فراج وريم مصطفى وبسنت شوقي ومحمود حميدة وأحمد عيد وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف ايمن بهجت قمر واخراج عمرو عرفة.

فيلم أهل الكهف يشارك فى المنافسة بجانب عدد من الأعمال السينمائية من بينها فيلم ولاد رزق 3 لأحمد عز وعصابة الماكس لأحمد فهمي واللعب مع العيال لمحمد إمام وجوازة توكسيك لـ ليلي علوي.