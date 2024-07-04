فيلم أهل الكهف يتذيل إيرادات شباك التذاكر أمس بـ145 ألف جنيه

دخل فيلم أهل الكهف خلال موسم أفلام عيد الأضحى، منافسة شرسة على إيرادات شباك التذاكر، ضمن 5 أفلام معروضة، هي «ولاد رزق 3، اللعب مع العيال، عصابة الماكس، أهل الكهف».

ايرادات فيلم أهل الكهف

وأوضح مدير التوزيع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أن فيلم «أهل الكهف» أمس الأربعاء، حقق إيرادات بلغت 145 ألفًا و42 جنيهًا متذيلًا إيرادات شباك التذاكر.

قصة وأبطال فيلم أهل الكهف

ويتناول فيلم أهل الكهف قصتهم الشهيرة، المذكورة في القرآن الذين يستيقظون من نومهم ويجدون أنفسهم بزمن آخر، من خلال العديد من الصراعات بين الماضي والحاضر، واستغرق 5 سنوات حتي تم طرحه فى دور العرض السينمائية.

فيلم أهل الكهف من بطولة خالد النبوي، هاجر أحمد، محمد فراج، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفي، محمود حميدة، وآخرين من اخراج عمرو عرفة، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر.