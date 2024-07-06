مسؤولة بالاتحاد الأفريقي: مؤتمر القوى السودانية بالقاهرة يهدف إلى إنهاء الأزمة

أكدت سبشيوزا وانديرا، نائب رئيس الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، أن مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى إنهاء الأزمة في السودان وتقريب وجهات النظر بين السودانيين، موضحة أن المؤتمر ينعقد في إطار رغبة دول جوار السودان والدول الصديقة في إنهاء الأزمة.

وشددت «وانديرا»، خلال كلمته في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنهم على قناعة أن خبراتهم على مدار الأعوام الماضية في هذا السياق الذي يتشابه مع السودان سوف يعطيهم الشجاعة للاستماع من أجل إعطاء التوجيهات اللازمة، مؤكدًا أن ما يحدث البلاد والدول الأفريقية يتطلب هذا التعاون؛ لأن رواندا والصومال وأوغندا مختلفة والسياقات مختلفة ولكن الشعب على نفس المستوى من التفاهم ولذلك كان واجب التعاون المشترك.

وأوضحت أنهم يقتنعون أن لديهم سبيلا أمنا لكي تعيش الدول الأفريقية في حياة تتسم بالتعاون، مشددة على أن تناقشت مع العديد من الفاعلين الدوليين المعنيين من أجل تقارب الرؤى في هذا العمل ومن أجل أن يكون هناك تفاهم مشترك، مؤكدة أنهم الآن في مصر ويتقابلون مع قادة الدول العربية من الجامعة العربية وعدد من الدول لدعم الشركات في الهيئات المعنية بالتنمية.

وتابعت: «لا نرغب في الفرقة مرة أخرى كما حدث في السودان وعند التقرب لن يحدث أي مزايا، وهناك رغبة لتحقيق كل سبل التعاون لكي يكون هناك مزيد من التعاون».