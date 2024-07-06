أول تعليق من محمد صلاح على وفاة أحمد رفعت المفاجئة: ربنا يصبر أهله

نعى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، زميله السابق في صفوف الفراعنة ولاعب مودرن سبورت، أحمد رفعت، الذي وافته المنية، فجر اليوم.

محمد صلاح ينعى أحمد رفعت

ونشر محمد صلاح، عبر حسابيه على «فيسبوك» و«إنستجرام» صورة للراحل أحمد رفعت، معلقًا عليها: «البقاء لله وربنا يصبر أهله وكل حبايبه».

وتوفي أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، بشكلٍ مفاجئ خلال الساعات الماضية، بعد نحو 4 أشهر من سقوطه داخل الملعب بعد توقف قلبه المفاجئ.

سبب وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت

كان اللاعب أحمد رفعت سقط على أرضية الملعب في مواجهة مودرن سبورت والاتحاد السكندرية يوم 11 مارس الماضي، ونجح الأطباء في إنعاش قلبه بعد توقفه لنحو ساعتين، قبل أن يتعرض لأزمة صحية مفاجئة، فجر اليوم؛ ليتوقف قلبه مجددًا ويرحل عن عالمنا في الساعات الأولى من ساعات اليوم.

أحمد رفعت زامل محمد صلاح في صفوف المنتخب الوطني، خلال السنوات الماضية، إذ ارتدى قميص الفراعنة في عدد من المباريات الدولية.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على اللاعب أحمد رفعت في مسقط رأسه مدينة أبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ بعد صلاة ظهر اليوم السبت.