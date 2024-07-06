الطبيب المعالح لـ أحمد رفعت يكشف مفاجأة بشأن حالته الصحية قبل وفاته.. عاجل

توقف مفاجئ لعضلة القلب سقط على إثره مغشيًا عليه وسط الملعب، وظل ملازمًا لفراش المرض بالمستشفى في الإسكندرية حتى تم نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، ونجح الفريق الطبي في إنعاش قلب اللاعب أحمد رفعت واستعاد نشاطه البدني بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، حتى أنّه أطل على جمهوره في تصريحات تليفزونية قبل أسبوعين، إلا أنّ القدر كان له رأي آخر، وخطفه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم مُعلنًا انتهاء مسيرته الكروية.

الطبيب المعالج يكشف اللحظات الأخيرة في حياة أحمد رفعت

الدكتور أحمد أشرف عيسى، استشاري القلب والقسطرة وطب القلب الرياضي بجامعة عين شمس، والطبيب المعالج للاعب الراحل أحمد رفعت كشف في حديثه لـ«الوطن» السبب وراء الرحيل المفاجئ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، مؤكدًا أنّه كان يتمتع بكفاءة قلب تعدّت نسبة الـ50%، كان مُتابعًا لحالته الصحية بشكل دوري، إذ كان الشاب الثلاثيني يتردد على عيادته كل أسبوع إلى 15 يومًا: «رفعت بيتابع معايا بشكل أسبوعي على التليفون، وكل 15 يوما عندي في العيادة والأمور كانت كويسة جدًا، وكفاءة القلب بتاعته الله أكبر كانت اتحسنت جدًا وكان عنده استجابة غير عادية في وقت قصير».

توقف مفاجئ لعضلة قلب أحمد رفعت حدث في أثناء تواجده بالمنزل دون أن يشكو من أي ألم في الصدر أو القلب، بعد أنّ طلب من والدته طبقًا من الفاكهة، لتعود والدته وتجده مغشيًا عليه بحسب الطبيب المعالج: «أنا كنت معاهم طول الليل في المستشفى، واللي حصل كان من غير أي مقدمات خالص، يعني لا فيه وجع في الصدر ولا حاسس بدوخة ولا عايز يرجّع مفيش أي أعراض تقول أنّ ده هيحصل».

قلب أحمد رفعت لم يستجب للعلاج

الطبيب المعالج تلقى اتصالًا هاتفيًا من شقيقه عندما أصيب بتوقف القلب في المنزل، فطلب منه توصيل أحمد رفعت بجهاز قياس نبضات القلب، ليجد أنّه أصيب بحالة تعرف بتوقف الانقباض «Asystole»: «لما أخوه وصله بالجهاز ده أنا لقيت القلب وقف خالص مفيش أي نوع من النشاط الكهربي خالص، قولت لهم نطلع بيه لأقرب مستشفى».

نحو ساعة و45 دقيقة خضع خلالها أحمد رفعت لإنعاش قلبي متقدم بواسطة الأطباء، إلا أنّ القلب لم يستجب للعلاج، وتوفي في الحال، يقول الدكتور أحمد أشرف عيسى: «آخر استشارة لأحمد رفعت كانت من أسبوع، وأنا كنت مبسوط جدًا من تطور حالته الصحية، وأنا لحد دلوقتي مصدوم، وأنا وزمايلي الأطباء بنتناقش عشان نشوف سبب للي حصل ده لكن في الآخر ده نصيب، وهو عمره انتهى، في المرة الأولى كان عندي تفسيرات كتير أوي، لكن المرة دي مش لاقي تفسير».

وودّع الطبيب المعالج أحمد رفعت بكلمات مؤثرة، إذ كان مُتابعًا لحالته الصحية على مدار الأشهر الماضية، قبل أن يودعه خلال الساعات المتأخرة من يوم الجمعة: «رفعت الواحد ارتبط به إنسانيًا لأنّه شخص مؤدب وطيب ومحترم، وربنا يرحمه وهي أقدر الله في الأول وفي الآخر».