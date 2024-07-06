ممثلة الاتحاد الأفريقي: نحث كل الأطراف لتجنب أي مزيد من الصراع بالسودان

قالت سبشيوزا وانديرا، ممثلة الاتحاد الأفريقي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي المعنية بالسودان، إن مصر عضوًا فاعلًا في الاتحاد الأفريقي ومصر ستكون رئيس مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي لتناول هذه المشكلات والحرب في السودان، والعمل مع كافة الأطراف من أجل ضمان حل هذه المشكلة مع الشعب السوداني.

وأوضحت «وانديرا»، خلال كلمتها في مؤتمر القوى السياسية المدنية السودانية، في العاصمة الإدارية الجديدة، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنها تؤكد على تعزيز التنسيق المشترك والبيني من خلال مضاعفة الجهود المبذولة لحل الأزمة في السودان، مؤكدة أن هناك دورًا محوريًا للاتحاد الأفريقي من خلال تنسيق الجهود لإيجاد حل مستدام للأزمة في السودان.

وتابعت: «نحث كافة الأطراف الفاعلة لتجنب أي مزيد من الصراع وتجنب أي مبادرات إلا أن يكون هناك حلا نهائيا لهذه الأزمة، ونحث كافة الوكالات المعنية بالإغاثة لزيادة المساعدات وجهودهم لتناول هذه الأزمة الإنسانية في السودان، ونحث كافة الأطراف من أجل بذل المزيد من الجهود التنسيقية للتنسيق مع كافة الأطراف المتحاربة لضمان الوصول لحل الأزمة».