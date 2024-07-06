سفير الاتحاد الأوروبي بالسودان: نثمن جهود مصر المتواصلة لحل الأزمة

توجه إيدن أوهاوا، سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، بالتحية والشكر لكافة الحضور على تبني هذه المبادرة الفعالة، مضيفًا: «نشكر مشاركة الاتحاد الأفريقي بالمؤتمر وجميع الأطراف المعنية من المجتمع الدولي والمدني، ونسعد بهذا اللقاء».

وتابع خلال كلمته بمؤتمر القوى السياسية المدنية بالسودان، والمنعقد بالقاهرة اليوم، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «نتطلع إلى العمل الجماعي هنا في القاهرة لإيجاد حل للأزمة الراهنة في السودان، وفي أبريل الماضي، فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوربي حضروا مؤتمرا بالسودان وكان التركيز على تخفيف معاناته وشعبه، ولا يمكن التغافل عن تداعيات الأزمة على دول الجوار».

واستطرد: «نثمن جهود مصر في الأزمة وبقية الدول، لكن لابد من وقف فوري لإطلاق النار ولا يوجد ما يبرر هذه الحرب بأي حال من الأحوال، ولكننا نرجو تحقيق نتائج مثمرة في هذا اللقاء وأن يكون هناك حل نهائي والشعب السوداني أنهك ولابد من وقف إطلاق نار عاجل، وجميع الأطراف تطالب وتدعو بذلك حتى الأطراف المتحاربة، ولابد من إنقاذ المدنيين وتجنب إصابتهم ويتم توفير كافة سبل الأمن للعمليات الإنسانية هناك».