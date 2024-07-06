رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نصائح عند تناول أقراص الحديد لعلاج الأنيميا.. احذر ابتلاعها مع هذه الأطعمة

كتب:

مريم الخطري
12:41 م | السبت 06 يوليو 2024
هيئة الدواء

هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا بشأن علاج الأنيميا، وقالت هيئة الدواء إن الطبيب قد يصف أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه. ​

وقدمت هيئة الدواء بعض النصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد، وجاءت على النحو التالي:

نصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد

- يفضل تناول أقراص الحديد على معدة فارغة ولكن قد يسبب ذلك تقلصات بالمعدة والغثيان وقد تضطر إلى تناولها مع كمية قليلة من الطعام لتقليل الأعراض الجانبية

- إذا اضطريت إلى تناول أقراص الحديد مع الطعام، يجب تجنب تناولها مع الجبن والزبادي والبيض والشاي والقهوة والخبز التي تحتوى على الحبوب الكاملة.

أدوية الحموضة والمكملات الغذائية

- لا تتناول أدوية الحموضة والمكملات الغذائية التى تحتوى على الكالسيوم مع أقراص الحديد فى نفس التوقيت، ويفضل الفصل بينهما بساعة أو ساعتين.

- لا بد من استشارة الصيدلي بخصوص التفاعلات الدوائية المحتملة وبين أقراص الحديد والأدوية الأخرى الموصوفة من الطبيب، إذ تؤثر أقراص الحديد على امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الباركنسون وبعض المضادات الحيوية.

اقرأ المزيد:

الأعراض الجانبية لشريحة إيلون ماسك.. خبير تقني: لن تخرج للنور قبل عامين

هل تغيرت الأعراض الجانبية للقاحات كورونا ؟.. وزارة الصحة ترد

هل تغيرت الأعراض الجانبية للقاحات كورونا؟.. «الصحة» تجيب

«الصحة» تكشف الأعراض الجانبية للقاح كورونا المعدل لمواجهة «أوميكرون»
مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.