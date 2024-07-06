نصائح عند تناول أقراص الحديد لعلاج الأنيميا.. احذر ابتلاعها مع هذه الأطعمة

أصدرت هيئة الدواء المصرية تقريرا رسميا بشأن علاج الأنيميا، وقالت هيئة الدواء إن الطبيب قد يصف أقراص الحديد لعلاج الأنيميا حسب الحالة الصحية، وقد تحدث بعض التفاعلات الدوائية بين أقراص الحديد وبعض الأدوية أو الأطعمة التي يمكن أن تؤثر بالسلب على امتصاص الحديد؛ مما يقلل من الانتفاع منه. ​

وقدمت هيئة الدواء بعض النصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد، وجاءت على النحو التالي:

نصائح لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من أقراص الحديد

- يفضل تناول أقراص الحديد على معدة فارغة ولكن قد يسبب ذلك تقلصات بالمعدة والغثيان وقد تضطر إلى تناولها مع كمية قليلة من الطعام لتقليل الأعراض الجانبية

- إذا اضطريت إلى تناول أقراص الحديد مع الطعام، يجب تجنب تناولها مع الجبن والزبادي والبيض والشاي والقهوة والخبز التي تحتوى على الحبوب الكاملة.

أدوية الحموضة والمكملات الغذائية

- لا تتناول أدوية الحموضة والمكملات الغذائية التى تحتوى على الكالسيوم مع أقراص الحديد فى نفس التوقيت، ويفضل الفصل بينهما بساعة أو ساعتين.

- لا بد من استشارة الصيدلي بخصوص التفاعلات الدوائية المحتملة وبين أقراص الحديد والأدوية الأخرى الموصوفة من الطبيب، إذ تؤثر أقراص الحديد على امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الباركنسون وبعض المضادات الحيوية.