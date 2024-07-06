من موسم الرياض إلى العلمين.. تفاصيل 4 مسرحيات تعرض في مصر للمرة الأولى

في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهيئة الترفيه السعودية، تشهد الدورة الثانية من مهرجان العلمين السينمائي، عرض مجموعة من المسرحيات التي جرى عرضها خلال موسم الرياض، وهو ما كشفه عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

4 مسرحيات و3 حفلات غنائية

وقال عمرو الفقي خلال المؤتمر الخاص بإعلان تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان العلمين: «يرعى موسم الرياض وهيئة الترفيه 4 مسرحيات و3 حفلات غنائية في مهرجان العلمين، ونحن في الوقت نفسه سنرعى مسرحتين في موسم الرياض».

وتتضمن قائمة المسرحيات التي تُعرض في مصر للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان العلمين 2024، مسرحية «التلفزيون» بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم، التي تعرض في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس المقبل، ومسرحية «عملوها إزاي؟» بطولة كريم محمود عبد العزيز، من 15 إلى 17 أغسطس.

تفاصيل عرض مسرحية السندباد في مهرجان العلمين 2024

ويشهد مهرجان العلمين، عودة الفنان كريم عبد العزيز إلى خشبة المسرح من خلال مسرحية «السندباد»، التي يشاركه في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين من بينهم نيللي كريم، بيومي فؤاد، شيماء سيف ومصطفى خاطر، ومن إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أنّ تعرض المسرحية على مدار 3 أيام من 22 إلى 24 أغسطس المقبل.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه العرض المسرحي «حبيبتي من تكون؟» للمخرج خيري بشارة في موسم الرياض، تُعرض المسرحية الغنائية التي تتناول مسيرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في مهرجان العلمين، في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس.