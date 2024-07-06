حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. «اعرف عملت إيه؟»
كتب:
نرمين عزت
01:17 م | السبت 06 يوليو 2024
طلبة الثانوية العامة.. أرشيفية
فور انتهاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء امتحان الكيمياء للثانوية العامة، تشغل إجابات الامتحان اهتمامهم لمعرفة كيف كان أداءهم به، لذا تواصلت «الوطن» مع مدرس الكيمياء كريم طارق، الذي قال إنّ الامتحان كان مناسبا ولا يوجد به أسئلة صعبة لكنه يحتوي على «تركات بسيطة».
وقدم «طارق» حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نستعرضها في السطور التالية:
حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
وتتمثل الإجابات في الآتي:
- 1-(أ)
- 2-(د)
- 3-(أ)
- 4-(ب)
- 5-(د)
- 6-(أ)
- 7-(ب) الفرن العالي
- 8-(ج)Fe2O3 → FeSO4
- 9-(ب)
- 10-(ب)
- 11-(د)
- 12-(ب)NACL
- 13-حمض الكبريتيك المركز الساخن
- 14-NACL
- 15-ج --زيادة عدد مولات HCL
- 16-ب-- زيادة الضغط والبروبتيد
- 17-ب
- 18-أ
- 19-ج-- تزداد كتلة الكاثود
- 20-ج
- 21-د
- 22-أ
- 23-ا بروبان
- 24-NI كثافة والكتلة الذرية
- 25-فرن هدركس
- 26-ج
- 27- المركب (1) إيزوبروبان
- 28-ب
- 29-بروبان
- 30-(د)
- 31-(ب)
- 32-(ج)
- 33-(ا)
- 34-(د)
- 35-(ج)
- 36-(ج)
- 37-(ج)
- 38-(د)
- 39-(ج)
- 40-(ب
- 41-(ا)
- 42-(ج)
- 43-د
- 44-ب
الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء للثانوية العامة
وعن إجابة الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء للثانوية العامة، جاء كالتالي: