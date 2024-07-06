حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024.. «اعرف عملت إيه؟»

فور انتهاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية من أداء امتحان الكيمياء للثانوية العامة، تشغل إجابات الامتحان اهتمامهم لمعرفة كيف كان أداءهم به، لذا تواصلت «الوطن» مع مدرس الكيمياء كريم طارق، الذي قال إنّ الامتحان كان مناسبا ولا يوجد به أسئلة صعبة لكنه يحتوي على «تركات بسيطة».

وقدم «طارق» حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024 خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نستعرضها في السطور التالية:

حل امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024

وتتمثل الإجابات في الآتي:

1-(أ)

2-(د)

3-(أ)

4-(ب)

5-(د)

6-(أ)

7-(ب) الفرن العالي

8-(ج)Fe2O3 → FeSO4

9-(ب)

10-(ب)

11-(د)

12-(ب)NACL

13-حمض الكبريتيك المركز الساخن

14-NACL

15-ج --زيادة عدد مولات HCL

16-ب-- زيادة الضغط والبروبتيد

17-ب

18-أ

19-ج-- تزداد كتلة الكاثود

20-ج

21-د

22-أ

23-ا بروبان

24-NI كثافة والكتلة الذرية

25-فرن هدركس

26-ج

27- المركب (1) إيزوبروبان

28-ب

29-بروبان

30-(د)

31-(ب)

32-(ج)

33-(ا)

34-(د)

35-(ج)

36-(ج)

37-(ج)

38-(د)

39-(ج)

40-(ب

41-(ا)

42-(ج)

43-د

44-ب

الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء للثانوية العامة

وعن إجابة الأسئلة المقالية في امتحان الكيمياء للثانوية العامة، جاء كالتالي: