3 نصائح لحل امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. «عشان وقتك مايضيعش»

ماراثون امتحانات الثانوية العامة في مصر بمثابة تحدٍ كبير للطلاب؛ إذ تساهم في تحديد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ومن بين المواد التي تشكل عبئًا على الكثيرين، مادة الكيمياء، التي تحتوي على الكثير من المفاهيم والقوانين والرموز.

وقدم الدكتور إسلام عبد الناصر، مدرس مادة الكيمياء للثانوية العامة، بعض النصائح التي تساعد الطلاب على حل امتحان الكيمياء بسرعة وفعالية، لضمان عدم ضياع الوقت في اللجنة وتحقيق أعلى الدرجات.

نصائح لحل امتحان مادة الكيمياء

بحسب «إسلام» فإن الوقت هو العامل الأهم في امتحان الكيمياء، والتعامل الذكي معه سيضمن للطالب أداءً ممتازًا، محققًا أعلى الدرجات، وهناك بعض الإرشادات التي يجب اتباعها عند استلام ورقة الامتحان، وهي كما يلي:

التعرف على جميع الأسئلة

أحد أسرار استثمار الوقت في الامتحان يكمن في قراءة الأسئلة بشكل سريع؛ إذ يساهم في تحديد النقاط السهلة من الأسئلة التي تحتاج لبعض التفكير: «الامتحان 46 سؤالًا، اتنين مقالي و44 اختياريا، العقل وهو بيقرأ الأسئلة كلها هيبدأ يسترجع المعلومات الخاصة بالنقطة اللي مش متأكد منها».

عدم مراجعة الإجابات بعد اختيارها

يجب على الطالب أن يتأكد من إجابته قبل أن يتم تحديدها في ورقة الإجابة، وإذا اختار لا يراجع أبدًا على ما تم تحديده: «وقت الامتحان مع التوتر مش بيسمح للطالب بالمراجعة، وفي العادة بتكون الإجابة اللي بنختارها الأول هي الصح».

التعامل مع الأسئلة الصعبة

لا بًد على الطالب من تحديد الباب الخاص بالسؤال الصعب بالنسبة له، ويبدأ بالبحث عنه في الكتيب الوزاري المسموح به في اللجنة، ويكتب أي شيء يتعلق بموضوع هذا السؤال، ما يضمن للطالب الحصول على جزء من الدرجات إن لم يكن على دراية به، وقد حذر «إسلام» من البدء في تحديد الإجابات في البابل شيت قبل التأكد التام من اختيارنا؛ إذ يعد الشطب فيها من الأخطاء الكارثية.