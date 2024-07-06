الكشف على أكثر من 2100 مريض مجانا في قافلة طبية بالعاشر من رمضان

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالمركز الطبي بالحي الـ31 بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة.

اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة

وأوضحت مديرية الصحة، أن القافلة استمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

14 عيادة في القافلة

وأضافت مديرية الصحة، أن القافلة اشتملت على 14 عيادة، بها 10 تخصصات طبية، هي الباطنة، والجراحة العامة، والعظام، والأطفال، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، وتنظيم أسرة، والأنف والأذن والحنجرة، والرمد، والأسنان، حيث تم تخصيص عيادتين لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي الحي، والمناطق المحيطة به، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 2117 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل ٥ حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي المنطقة، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.