«ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين» .. ندوة بقصر الأمير طاز الاثنين

يقيم مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز، بمقره بشارع السيوفية خلف جامع ومدرسة السلطان حسن بالخليفة -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش- حكاية جديدة من سلسلة «حواديت الدكتورة.. تراث المصريين»، وتدور حكاية اللقاء المقبل حول «ماذا أكل المصريون عبر آلاف السنين.. حكايات وأكلات من تراث المطبخ المصري»، وذلك في الثامنة مساء الاثنين المقبل 8 يوليو الجاري.

تدير اللقاء الباحثة الدكتور فاتن صلاح سليمان، أستاذة تاريخ العمارة والتراث بكلية الهندسة، وعضو هيئة خبراء التراث العرب، وتستعرض الأمسية ما هو أصل معظم الأكلات المصرية وكيف بدأت وعن حكايات وأمثال ارتبطت بالمطبخ المصري.

وزارة الثقافة تولي اهتمامها بملف التراث الثقافي

وكانت وزارة الثقافة قد أكدت اهتمامها بملف التراث الثقافي غير المادي، اللجنة الوطنية المصرية نجحت في تسجيل عدد من العناصر، وتعمل على تسجيل عدد آخر في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الوزارة أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي على قائمة التراث العالمي، وأصبح الآن ملف «الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية» من الملفات الملحة التي يجب العمل عليها بشكل عاجل ومكثف والتقاليد والعادات المتعلقة بها، لتوثيقه بشكل دولي رسمي.