خطوات حجز رحلة طيران للعلمين إلكترونيا.. لحضور فعاليات المهرجان

يقدم مهرجان العلمين مجموعة مُتميزة من الفعاليات الرياضية والفنية، بالإضافة إلى أفضل العروض المسرحية لأبرز النجوم، وأكبر الحفلات التي يحييها كبار المطربين، يوهتم الراغبون في حضور تلك الفعاليات بمعرفة كيفية السفر إلى العلمين بأفضل وسائل الراحة لحضور حفلات المهرجان.

وتتيح مصر للطيران فرصة حجز الرحلات إلى العلمين لحضور فاعليات المهرجان، وتستعرض لكم «الوطن» خلال هذا التقرير، خطوات حجز رحلة، طيران للعلمين عبر موقع مصر للطيران، كالتالي:

خطوات حجز رحلة لحضور فاعليات مهرجان العلمين إلكترونيا

- أولاً: الدخول على متصفح جوجل وكتابة كلمة «مصر للطيران» في مُحرك البحث.

- ثم اختيار الرحلة اذا كانت «ذهاب وعودة- أو ذهاب فقط – أو عودة فقط».

- بعد ذلك عليك اختيار الوجهة من مطار مدينة القاهرة إلى مطار العلمين.

- ثم بعد ذلك اختيار«تاريخ المغادرة - وقت المغادرة - تاريخ العودة – وقت العودة».

- وبعدها يتم اختيار عدد تذاكر الرحلة التي يرغب المُستخدم في حجزها.

- ومن ثم اختيار درجة الحجز من خلال النقر على العرض الأفضل.

- ثم الضغط على كلمة «احجز الآن».

بالنسبة للرحلات التي تبدأ من خارج مصر، برجاء تغيير الدولة من قائمة الدول في أعلى الصفحة إلى دولة المغادرة أو اختيار بلاد أخرى.