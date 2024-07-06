6 سنوات «حياة كريمة».. 45 ألف متطوع في خدمة أكثر من 4 ملايين مواطن

تقدم مؤسسة حياة كريمة خدماتها في القرى الأكثر احتياجا من خلال 27 مقرا بمختلف المحافظات، من خلال 45 ألف متطوع، إضافة إلى عشرات المنافذ في الجامعات والنوادي، لتستكمل مسيرة التمنية التي بدأت منذ عام 2019 ومستمرة حتى اليوم.

حياة كريمة تخدم أكثر من 4 ملايين مواطن

وقدمت حياة كريمة خلال 6 سنوات خدمات لأكثر من 4 ملايين مواطن، منها وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمؤسسة على «فيسبوك»، تطوير المنازل في القرى الفقيرة، إذ طورت البيوت في محافظة الفيوم للأسر الأكثر احتياجًا، وفي أسوان قامت بتركيب مظلات تحمي الأهالي من شدة الحر وخلال انتظار المعديات.

كما أطلقت حملة «استهلاك أقل، تأثير كبير» لتوفير الطاقة ودعم البيئة، التي تستهدف رفع الوعي بأهمية ترشيد الطاقة من خلال حملات إعلامية وتوعوية عن توفير الكهرباء والمياه والحفاظ على البيئة والتشجير، وبرامج تعليمية ومعسكرات صيفية للشباب، ومبادرات مجتمعية لتشجير المدن وتحسين البيئة الخضراء، إضافة إلى حملة «تقدر في 10 أيام» التي قدمت من خلالها مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة.

قوافل حياة كريمة

كما نظمت عددا كبيرا من القوافل منها طبية بالتعاون مع مديرية الصحة وجامعة جنوب الوادي، تضمنت الكشف والعلاج لـ500 مواطن بالمجان في عدة تخصصات، وقافلة مصر الخير للغارمين، ندوات وأنشطة للأطفال والسيدات من صندوق مكافحة الإدمان، برامج محو الأمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار، عروض المسرح والتنورة للأطفال والسيدات من وزارة الثقافة بمشاركة المتطوعي، نشاطات الكشافة والتخييم من وزارة الشباب والرياضة، ورش رسم للأطفال مع متطوعي صندوق مكافحة الإدمان، قافلة بيطرية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي لتقديم الفحص والعلاج المجاني.