حزب الجيل: «حياة كريمة» أضخم مشروع تنموي لتطوير الريف المصري

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن مبادرة حياة كريمة من أبرز المبادرات التي أُطلقت في الأعوام الأخيرة، بهدف تنمية وتطوير قرى الريف المصري، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا في الريف ومحافظات الصعيد، لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل نسبة الفقر في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفعالة.

حياة كريمة ساهمت في العديد من الحملات التنموية

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المبادرة التنموية التي تم إطلاقها عام 2019، ساهمت في العديد من الحملات التنموية والوطنية، وآخرها أكبر حملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة، مضيفًا أن تلك الحملة تعتبر استكمالًا لدور المبادرة في العمل التنموي والخيري دعمًا للدولة المصرية.

حياة كريمة على مائدة الحكومة الجديدة

وأوضح رئيس حزب الجيل، أن المبادرة الرئاسية مطروحة بقوة على مائدة الحكومة الجديدة، خاصة أنها أصبحت عاملًا أساسيًا في المجتمع المصري لدورها البارز في توعية المواطن ودعم الدولة المصرية وقت الأزمات، إضافًة لدورها الرئيسي في تنمية وتطوير قرى الريف المصري للارتقاء بمستوى المواطن المصري، من خلال تطوير الكيانات الصحية والتعليمية، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال إنشاء مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، لتوفير فرص عمل لهم.