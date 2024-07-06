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رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024

كتب:

كيرلس مجدى
02:22 م | السبت 06 يوليو 2024
نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية

أسابيع قليلة ويجري الإعلان عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024، ومن المقرر ظهورها في الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري أو الأسبوع الأول من أغسطس، بعدما تقدم أولياء الأمور لأبنائهم إلكترونيا خلال الأيام الماضية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية، وهو نفس الرابط الذي تم التقديم عليه، حسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024

ويمكن الدخول إلى رابط نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024 عبر الضغط هنا، حيث سيتم توفير الاستعلام على النتيجة من خلاله فور اعتمادها.

تعليمات نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024

وتتاح نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالإسكندرية 2024، لكل من قدم البيانات وفقا للتعليمات المقررة مسبقاً والتي تمثلت في:

- الدخول عن طريق جهاز الكمبيوتر وليس الموبايل منعًا لفقد بيانات الإدخال.

- المتقدم للمدارس الرسمية لغات إنجليزي لا يستطيع التقدم في الفرنسي أو إدارة برج العرب والعكس، إذ أن التقدم في نوعية واحدة فقط بهدف ظهور نتيجة صحيحة.

- لا يجب استخدام متصفح غير جوجل كروم لأن الموقع متوافق فقط مع متصفح جوجل، وقد يؤدى استخدام متصفح آخر إلى فقد بعض بيانات التقدم.

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