خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توفير خدمة نتيجة امتحانات رياض أطفال علي موقعها الرسمي -البوابة الإلكترونية- من خلال العديد من الخطوات التي يتبعها أولياء الأمور للحصول على نتيجة امتحانات رياض أطفال 2024.

الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي من خلال الدخول البوابة التعليمية للمحافظة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع البوابة التعليمية للمحافظة التابع لها.

- عند الدخول ستظهر لك قائمة الإعلان عن نتيجة امتحانات رياض أطفال.

- ستظهر لك خانة بعد مجموعة من التعليمات لكتابة الرقم القومي.

- اختيار المرحلة الدراسية.

- اختيار العام الدراسي.

- اختيار الصف الدراسي.

- الفصل الدراسي.

- ستظهر لك النتيجة.

سن القبول بمرحلة رياض الأطفال

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإنّ السن القانوني للقبول بمرحلة رياض الأطفال ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات، ويجرى تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة الطلابية لكل محافظة على حدة.