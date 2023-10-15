أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، موضحة أنها ستظهر اليوم، عبر موقعها الرسمي لمديرية التعليم بالقاهرة.

تقدم لكم «الوطن» عبر السطور التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية، من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية

أوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، أنّه يمكن الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، فور ظهورها، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة، من هنــــا، ثم اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على خانة الاستعلام عن النتيجة.

- كتابة الرقم القومي للطفل، في الصندوق المخصص له.

- الضغط على استعلام.

- بمجرد الضغط ستظهر لك النتيجة على الفور.

تعليمات هامة بشأن نتيجة المرحلة الثانية لرياض الأطفال

ووجهت الوزارة مجموعة من التعليمات الهامة، فيما يخص نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية، خلال العام الدراسي الحالي، وهي كالتالي:

- يجب دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، بالمدرسة، أو عن طريق البريد في غضون 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة.

- حال التأخر عن دفع المصروفات الدراسية عن 15 يومًا يتم إلغاء التقديم نهائيا.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعا باتا دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.