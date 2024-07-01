موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

ينتظر العديد من أولياء الأمور إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2024- 2025 في محافظة القاهرة، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

ووفقاً لما هو معلن فلم يتمّ الإعلان رسمياً عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 -2025، علماً بأن الوزارة أتاحت الاستعلام عن النتيجة بالرقم القومي بالدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أو المديرية التابع لها الطفل واتباع التعليمات المثبتة بالموقع الرسمي للمديرية.

تعليمات مهمة بعد نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنَّه يجب على أولياء الأمور اتباع بعض التعليمات بعد الحصول على نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2024 - 2025، كما حددتها البوابة الإلكترونية الرسمية بمحافظة القاهرة، وتتضمن التعليمات فيما يلي:

- تسديد المصروفات الخاصة بالمدرسة بعد القبول، ويتمّ دفعها من خلال البريد لمدة 15 يومًا بعد النتيجة.

- تقديم ملف الطفل بطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة.

- لا يمكن التحويل بعد القبول في نفس العام.

- ممنوع دفع مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة.