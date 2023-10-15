نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية بالقاهرة.. ننشر الرابط

أكدت محافظة القاهرة أنه سوف يجرى إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية بالقاهرة 2023 في تمام الساعة الـ8 مساء اليوم وعلى أولياء الأمور اتباع التعليمات والشروط في حالة القبول برياض أطفال ولا يتم القبول بدونها.

وأوضحت المحافظة أنه على أولياء الأمور الالتزام بالشروط، موضحة أنه يجرى إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية بالقاهرة من هنا

شروط التقديم

‎ومن الشروط الواجب اتباعها نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية بالقاهرة ما يلي:

- دفع المصروفات بالمدرسة وبالبريد في غضون 15 يوما من تاريخ إعلان نتيجة المرحلة وإلا سيتم إلغاء التقديم نهائياً.

- لا يقبل ملف الطفل إلا ببطاقة ولي الأمر لمحافظة القاهرة فقط.

- لا يوجد تعديل أو تحويل بعد القبول بالتنسيق في نفس العام الدراسي.

- ممنوع منعاً باتاً دفع أي مبالغ مالية أو تبرعات للمدرسة المقبول بها الطفل.

إجراءات عدم القبول في المرحلة الحالية

أما التعليمات المتبعة في حالة عدم القبول بعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال المرحلة الثانية يجب اتباع الآتي:

- متابعة نتيجة المرحلة التالية بعد شهر من إعلان نتيجة المرحلة الحالية على الموقع الإلكتروني فقط.

- لا توجد أي تأشيرات أو استثناءات في التقديم.

- لا يوجد حاليا أي تعديل أو تحويل سواء ورقيا أو الكترونيا.