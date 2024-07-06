«موسيقى المقامات».. تفاصيل حفل الفنان مدحت صالح في مهرجان العلمين

أيام قليلة تفصل الجمهور في مصر والوطن العربي عن انطلاق فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024، تحت شعار «العالم علمين»، الذي يتضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الحفلات والفعاليات تمتد على مدار 50 يومًا، بدءًا من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل.

ويشارك الفنان مدحت صالح في حلقة مختلفة من برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي والمضاع على قناة «أون»، ومن المقرر أنّ تفتتح تلك الحفلة المقامة ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، وسط الجمهور على المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة، إذ من المقرر أنّ يقدم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية إضافة إلى أشهر أغاني عمالقة الطرب المصري، يوم 11 يوليو الجاري.

أسعار حفل مدحت صالح في مهرجان العلمين

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء الخميس 11 يوليو المقبل، ويستمر على مدار ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل، وتأتي تذاكر الحفل في فئتي الـVIP بـ 1500 جنيه، أما الفئة الثانية بـ600 جنيه، وتتاح التذاكر عبر موقع «تذكرتي».

تفاصيل حفل الفنان مدحت صالح في العلمين

وكشفت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل حفل الفنان مدحت صالح، ضمن حلقة برنامجها في مهرجان العلمين، قائلة: «مدحت صالح الصوت الذهبي في الساحل الشمالي .. هيعمل لنا حلقة رهيبة في مهرجان العالم علمين في الساحل الشمالي، اسمها (موسيقى مقامات) هيغني من كل مقام أغنية أو اثنين مع الناس، أدعوكم لحضور هذه الحفلة الرائعة».