في أول اجتماعاته.. محافظ سوهاج يناقش ملف «التوك توك»

عقد اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج، اليوم، أول اجتماعاته مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائبه، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وشدد محافظ سوهاج، في بيان، على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع الحكومة الجديدة، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين، مؤكدا على أهمية التعامل مع المواطن بصراحة وشفافية، دون أية تجاوزات، ومراعاة البعد الإنساني والقانوني على السواء في أي إجراء يتم اتخاذه.

ملف التعديات على الأراضي الزراعية

وتناول الاجتماع مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية، حيث شدد المحافظ على المتابعة الميدانية المستمرة، وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والحاسمة، مع عرض تقرير يومي بمعدلات الإنجاز في هذا الملف الهام .

تطوير الميادين الرئيسية والشوارع

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة عاجلة وتصور ببرنامج زمني محدد؛ لتطوير الميادين الرئيسية والشوارع بنطاق كل مركز، وعمل مدخل لكل وحدة محلية يتماشى مع طبيعة المركز، وذلك بالجهود الذاتية والتعاون مع المجتمع المدني، مشددا على وضع منظومة متكاملة للنظافة ورفع القمامة، على أن تكون تحت إشراف ومتابعة كاملة من السيد نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة.

مناقشة ملف الصناعة

تناول الاجتماع كذلك مناقشة ملف الصناعة، والتركيز على المناطق الصناعية، حيث وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بهذا الملف الهام والحيوي، وتوفير كافة أوجه الدعم والتيسير لرجال الصناعة، والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وضع رؤية واضحة لتنظيم الموارد، وإدارة الأصول بالمحافظة والوحدات المحلية.

تطرق محافظ سوهاج خلال الاجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية إلى ملف الإعاقات المرورية والإشغالات، مشددا على منع أية إشغالات أو إعاقات مرورية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بكل حسم تجاه المخالفين، وذلك لضبط الشارع، والعمل على توفير الراحة للمواطنين، كما ناقش ملف مركبات «التوك توك»، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور لحصر وترخيص جميع المركبات، وتقنين أوضاعها .

ووجه نور الدين بحصر جميع الطرق التي تربط القرى، والتنسيق مع مديرية النقل، ووضع جدول زمني محدد لتطوير تلك الطرق ورفع كفاءتها، ورفع العبء عن كاهل المواطنين .

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتواصل مع المواطنين، والاستماع إليهم، والعمل على تلبية مطالبهم.