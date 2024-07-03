حصل على دكتوراه في القانون.. معلومات عن محمد عبدالهادي نائب محافظ سوهاج

أدي اليمين الدستورية من قليل، الوزراء والمحافظون ونوابهم ضمن الحكومة الجديدة، إذ كشفت قناة «إكسترا نيوز» تعيين الدكتور محمد عبد الهادي نائبا للواء عبد الفتاح نور الدين محافظ سوهاج الجديد الذي جاء خلفا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج السابق.

السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج

وتنشر «الوطن» السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الهادي عبد الرحيم نائب محافظ سوهاج الجديد، التي جاءت على النحو التالي:

- ولد في قرية البلابيش بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج.

- تخرج في كلية الصيدلة بجامعة أسيوط.

- حصل على دكتوراه في القانون الجنائي، وشغل منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية سابقًا.

مدير هيئة الإسعاف

- عمل مديراً لمستشفى دار السلام المركزي.

- عمل مديراً لهيئة الإسعاف بسوهاج لمدة عامين.

- عمل مديراً لقطاع مكتب المحافظ في عهد المحافظين السابقين.

- تم تعيينه نائباً لمحافظ سوهاج سابقا.

- حصل على العديد من الدورات التدريبية وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال.

- حصل على جائزة المدير المثالي على مستوى المحافظة والجمهورية.

- عين اليوم، نائباً لمحافظ سوهاج.