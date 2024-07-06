وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان مجمع ألعاب الماء بنادي الترسانة

افتتح، اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وبحضور النائب طارق حسانين رئيس نادي الترسانة، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة، مجمع حمام سباحة للألعاب المائية بنادي الترسانة.

افتتاح المجمع الاجتماعي الجديد للألعاب المائية

وأكد وزير الرياضة، أن هذا المجمع الجديد يشتمل علي حمام سباحة أطفال وترفيهي ويفتح مجالا كبيرا من الوظائف من مدربين وغيرهم، موضحا أن تعزيز موارد الدخل للأندية من خلال المشروعات الاستثمارية بات فعالا على أرض الواقع.

كما تفقد وزير الرياضة معرضا لمنتجات الشباب من ذوي الهمم، والتي اشتملت على المنتجات اليدوية والتراثية وسيتم التسويق لمنتجاتهم، كما زار الورش الحرفية لذوي الهمم.

الوزير يتفقد فعاليات برنامج «مشواري»

وتفقد وزير الشباب والرياضة برنامج مشواري والذي تنظمه الوزارة والذي يهدف الي إعداد النشء والشباب من الجنسين للحياة العملية ولسوق العمل، من خلال تأهيلهم وتزويدهم بالمهارات الحياتية، والتي تتمثل في مهارات التخطيط واتخاذ القرارات والتفكير الابتكاري وغير النمطي، كما قام وزير الرياضة ومحافظ الجيزة بغرس شجرة بنادي الترسانة والتي تأتي ضمن مبادرة الحفاظ علي البيئة والمتغيرات المناخية.

وعلي هامش الجولة داخل نادي الترسانة، افتتح حمامي السباحة الترفيهي والأطفال كما توجه الي حمام السباحة الاولمبي بالنادي، واطمأن وزير الرياضة بنفسه علي تنفيذ إجراءات وقواعد الأمن والسلامة عند ممارسة السباحة وخاصة للأطفال المترددين علي استخدام حمام السباحة.