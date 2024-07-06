تعرف على حكاية أسماء جلال بالحجاب.. «بدأت موديل للمحجبات» (صور)

ما بين متابعة المشاهير والنجمات على السجادة الحمراء، والوقوف أمام الكاميرات مثلهن، أحلام وطموحات تراود العديد من الفتيات اللاتي يحلمن بالنجومية والشهرة، وحلم التمثيل، فمنهن من يسهل عليهن الأمر، وأخريات يسلكن طرقا أخرى مختلفة تؤدي في النهاية للوقوف أمام الأضواء.

هكذا كانت حياة الفنانة الشابة أسماء جلال، التي طالما حلمت بالفن والشهرة، لتبدأ حياتها كموديل محجبات، قبل أن تضع قدميها على السجادة الحمراء.

وخلال الساعات الماضية، تصدر «أسماء جلال بالحجاب» محركات البحث على مواقع التواصل، عقب تداول مستخدمي «السوشيال ميديا» صور قديمة للفنانة الشابة وهي ترتدي الحجاب.

أسماء جلال بالحجاب.. ما القصة؟

وبالبحث عن أصل الصور، وُجد إنها لا ترتبط بعمل فني لتجسيد دور فتاة محجبة، إلا أنها صور في فترة عملت فيها الفنانة أسماء جلال، موديل للمحجبات، من خلال الترويج لعدة متاجر كثيرة لتصميمات الحجاب ومستلزماته، وذلك خلال فترة ارتدت فيها الفنانة الحجاب بالفعل.

كيف بدأت أسماء جلال التمثيل؟

وكانت الفنانة أسماء جلال، كشفت في لقاء سابق، مع الإعلامية إسعاد يونس، بدايتها مع التمثيل، التي وصفتها بـ«البائسة» بسبب رفض والدتها للأمر، حتى قررت فعله دون علمها، والتخلي عن الحجاب للتصوير.

وأوضحت الفنانة كيف حاول والدتها مساعدتها، وكيف وقفت والدتها في طريقها: «بابا حاول يساعدني شوية من ورا ماما، فحصلت خناقة، والموضوع اتقفل تماما لدخولي الجامعة، ووقتها بدأت أدخل المسرح والورش وتجارب الأداء».

وحول أولى مشاركاتها كانت مسلسل «الأب الروحي» «الجزء الأول عام 2017»، قائلة: «عملت كذا أوديشن، وفجأة لقيتهم بيكلموني في شركة إنتاج، بيقولولي عندك تصوير الأسبوع الجاي بدور صعيدي، وهو ما قدمته بالفعل».

وعن لحظة اكتشاف والدتها دخولها عالم التمثيل، جاء الأمر بالصدفة رغم محاولات الأخيرة إخفاء الأمر: «كل ده ماما ما كانتش عرفت إني بمثل، ولما شافتني في مسلسل (كأنه إمبارح)، وهي بتقطع السلطة قالت لي تعرفي شفت بنت شبهك في المسلسل، وقولتلها أنا البنت؛ انهارت».