احذر تشوش الرؤية في الصباح الباكر.. قد تدل على إصابتك بمرض خطير

زغللة العين أو ضبابية الرؤية هي حالة يحدث فيها تشوش في الرؤية ونقص في حدة الإبصار ما يؤدي إلى عدم القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة للأشياء، وقد يكون سبب تشوش الرؤية بسيطًا يمكن علاجه بسهولة مثل جفاف العين أو بعض عيوب الانكسار، بينما في حالات أخرى يشير إلى الإصابة بحالة مرضية خطيرة قد تؤدي للوفاة وتستدعي اللجوء الفوري إلى الطبيب، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

علامة تنذر بالسكتة الدماغية

تشوش الرؤية في الصباح الباكر يعد علامة تنذر بالإصابة بالسكتة الدماغية، وفق ما أكده الجراح الأمريكي ألان ستيوارت لـ«هيلث لاين»، موضحًا أنّ السكتات الدماغية لها سببين رئيسيين، وهما انسداد الشريان وتُعرف بالسكتة الدماغية الإقفارية أو تسرب أحد الأوعية الدموية وتُعرف بالسكتة الدماغية النزفية، ما يستلزم زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج.

وهناك عدة عوامل تزيد من نسبة الإصابة أو التعرض للجلطات الدماغية، منها ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب، فضلًا عن أمراض القلب والشرايين والمشاكل الخلقية في عضلة القلب وصماماته، كما تؤدي العادات الغذائية غير الصحية مثل الأغذية الغنية بالكوليسترول والأملاح إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة أو الجلطة الدماغية.

الوقاية من السكتة الدماغية

ويوضح الدكتور مصطفى الفولي استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك أعراضا أخرى تدل على الإصابة بالسكتات الدماغية، أبرزها، عدم القدرة على الكلام، وصداع مفاجئ وشديد ومشكلات في التركيز فضلًا عن الشعور بالدوخة وفقدان الوعي والارتباك وصعوبة البلع.

ويمكن الوقاية من الإصابة بالسكتة الدماغية من خلال الحفاظ على مستوى ضغط الدم، والتشخيص المبكر لعدم انتظام ضربات القلب، والحفاظ على مستوى السكر عند مرضى السكري، فضلًا عن ضرورة الخضوع لفحوصات دورية للاطمئنان على الوضع الصحي، وعدم تجاهل الأعراض والآلام.