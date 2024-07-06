سوسن بدر تشيد بمنصة WATCH IT بعد تصدر «أم الدنيا 2» قائمة الأعلى مشاهدة

حرصت الفنانة سوسن بدر على توجيه الشكر لمنصة WATCH IT والقائمين عليها، والرئيس التنفيذي لها نشوي جاد، بعد نجاح الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2، وتصدره قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض جميع الحلقات.

رسالة سوسن بدر لصناع فيلم أم الدنيا 2

قالت الفنانة سوسن بدر من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: «الحمد لله على رد فعل الجمهور على الجزء الثاني من أم الدنيا.. وكل الشكر لمنصة واتش إت والقائمين عليها، أستاذة نشوى جاد الرئيس التنفيذي للمنصة، وشباب واتش إت، لكل الحماس والمساندة والحب.. نتقابل قريبا إن شاء الله».

قصة وأبطال فيلم أم الدنيا 2

وتناول الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي أم الدنيا تفاصيل رحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر، والمراحل التاريخية ما قبلها وبعدها من عصور مختلفة حتى العصر الإسلامي، وشارك في بطولة الجزء الثاني عدد كبير من الفنانين الشباب من مواهب الكنيسة، وهو من إخراج وتأليف محمود رشاد.