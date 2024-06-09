مخرج الفيلم الوثائقي أم الدنيا 2: «الاسكريبت مكتوب باللغة القبطية»

تمكن الفيلم الوثائقي «أم الدنيا 2» من تصدر قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة «watch it» بعد 48 ساعة من طرحه عبر المنصة، وأشاد به عدد كبير من الجمهور والفنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة مع وجود متعة كبيرة في سرد الأحداث.

تفاصيل دمج الدراما بالأعمال الوثائقية في أم الدنيا 2

وأوضح المخرج محمود رشاد فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه أضاف في الجزء الثاني المزيد من العامل الدرامي للأحداث، مشيرًا إلى أن صناعة الأفلام الوثائقية أصبحت منتشرة في العالم بشكل كبير من خلال دمج الدراما والأعمال الوثائقية من إنتاج أعمال تحمل مادة علمية بشكل مسلٍ.

تفاصيل وجود اللغة القبطية فى فيلم أم الدنيا 2

وأضاف أن العديد من مشاهد اسكريبت فيلم أم الدنيا 2 مكتوب باللغة القبطية؛ لذلك استعان بالعديد من الفنانين الشباب من المسارح الكنسية، ويحملون مواهب كبيرة تستحق الفرص الحقيقية، وهو من بطولة الفنانة سوسن بدر.