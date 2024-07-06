محافظ شمال سيناء الجديد يتسلم مهام عمله (صور)

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء السابق، المحافظ الجديد اللواء خالد مجاور محمد، واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ الجديد، أثناء وصولهما إلي ديوان عام المحافظة، وذلك في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ السابق، واللواء أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، وعبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد.

«شوشة» يرحب بالمحافظ الجديد

ورحب «شوشة» بالمحافظ الجديد، مشيرا إلى أن تعيين «مجاور» في منصب المحافظ إضافة قوية للمحافظة ويعكس رؤية القيادة السياسية.

وأوضح «شوشة» تسليم «مجاور» مهام عمله كمحافظ لشمال سيناء، مؤكدا تسليمه لعدد من الملفات المهمة.

«مجاور» يشكر شوشة على حسن الاستقبال

ووجه «مجاور» الشكر إلى المحافظ السابق على حسن الاستقبال، مؤكدا أن «شوشة» نجح خلال الفترة الماضية في عدد من الملفات، وأن المحافظة شهدت خلال فترة توليه المسؤولية عددا كبيرا من المشروعات التنموية في شتى القطاعات.

من ناحيه أخرى، قدم أعضاء المجموعة البرلمانية بالمحافظة التهنئة إلى محافظ شمال سيناء الجديد.