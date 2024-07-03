حركة المحافظين 2024.. السيرة الذاتية للواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء

أدى اللواء خالد مجاور، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية، كمحافظ جديد لمحافظة شمال سيناء، خلفًا للواء محمد عبد الفضيل شوشة ضمن حركة المحافظين 2024، التي جرى إعلان أسمائها صباح اليوم الأربعاء.

من هو اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء؟

وشغل اللواء خالد مجاور عدة مناصب، قبل تعيينه محافظًا لشمال سيناء كالآتي:

1- عمل ملحقًا عسكريًا بالسفارة المصرية في واشطن.

2- شغل منصب رئيس أركان الجيش الثاني الميداني، ثم قائدًا للجيش الثاني الميداني في مايو 2017.

مناصب سابقة للواء خالد مجاور

3- شغل اللواء خالد مجاور منصب نائب مدير المخابرات المصرية والاستطلاع في سبتمبر 2018، ثم تولى منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في ديسمبر 2018.

4- تولى اللواء خالد مجاور منصب رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية في 2021، ثم تولى منصب مساعد وزير الدفاع المصري للشؤون الخارجية.