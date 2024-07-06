داخل المستطيل الأخضر، سقط اللاعب أحمد رفعت في مباراة فريقه «فيوتشر» أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي؛ ليقع أمام الجميع في مشهدٍ صادم، بعدما توقف قلب اللاعب، وعلى الفور نُقل إلى أحد المستشفيات في الإسكندرية، ليبدأ رحلة علاج انتهت بمعجزة قبل أن يودع عالمنا اليوم.

3 أشهر بين سقوط اللاعب أحمد رفعت، ودخوله في الغيبوبة، وحتى عودته إلى الظهور في الإعلام ووفاته المفاجئة، مر بها اللاعب بتطورات عدة، ما بين التعافي والتدهور.

«استعجل على الخروج » مفاجأة بشأن سبب وفاة أحمد رفعت

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد كامل، مدير عام المستشفى التي وصل إليها اللاعب في بداية أزمته الصحية، ما حدث للاعب منذ دخوله لإسعافه وحتى خروجه، وقال «كامل»، لـ«الوطن»، إنّ اللاعب تعرض لـ8 محاولات لإنعاش القلب على مدار ساعة ونصف، قبل أن يعود النبض مُجددًا، إلا أنّه ظل في الغيبوية خلال الشهر الأول، وعلى أجهزة التنفس، لتستعيد وظائف الجسم عملها.

وأكد أنّ اللاعب أحمد رفعت، خرج من المشفى سليمًا مُعافى، لكنه كان بحاجة إلى المكوث لوقتٍ أطول: «هو خارج سليم طبعًا بعد معجزة طبية، لكنه استعجل وكان لازم يفضل شوية كمان».

وتابع الطبيب بأنّ اللاعب كان عليه الاستمرار على التحاليل، والفحوصات بسبب احتمالية تدهور حالته، وهو ما حدث له، حتى وصلت إلى الوفاة: «كان لازم يتابع باستمرار، لكن لم يحدث».

وفاة أحمد رفعت

ونعى هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر اللاعب أحمد رفعت عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، وكتب قائلًا: «ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي وفاة اللاعب والصديق والأخ أحمد رفعت، بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي».