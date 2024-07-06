محمد رياض يكشف سبب تأجيل موعد افتتاح الدورة الجديدة لـ«القومي للمسرح»

أكد الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن قرار تأجيل موعد افتتاح الدورة الـ17 من المهرجان، دورة الفنانة القديرة سميحة أيوب، إلى يوم 30 يوليو الجاري، جاء بناء على طلبه، من أجل خروج المهرجان بصورة تليق بعراقة المسرح المصري والمسرحيين والجمهور المحب لـ«أبو الفنون».

تأجيل موعد افتتاح الدورة الجديدة

وقال «رياض» في تصريحات لـ«الوطن»، «أنا بصفتي رئيس المهرجان المسرح القومي للمسرح، التقيت مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، لطرح بعض التفاصيل الخاصة بالدورة، وطلبت منه السماح بتأجيل موعد افتتاح الدورة الـ17 لاستكمال بعض التفاصيل الخاصة بالحدث، والوزير استمع إلى المشكلات، ومن شدة اهتمامه بالمسرح والفنون تفهم الأمر، واستجاب فورا لطلباتنا».

وأضاف: «نحن كإدارة المهرجان غير جاهزين بالكامل لحفل الافتتاح، لذلك طلبت من وزير الثقافة التأجيل لأسبوعين فقط، وهو إجراء طبيعي جدا عند أي مسؤول يرى إنه غير جاهز بالصورة التي يرضى عنها، ليخرج الحدث بالشكل اللائق».

دورة عادل إمام من أنجح الدورات

وتابع أن المهرجان صعب وكبير، والدورة الماضية التي حملت اسم عادل إمام كانت من أنجح الدروات ليس في مصر وحدها، ولكن في المنطقة العربية بالكامل، مضيقا: «إن شاء الله الدورة الـمرتقبة ستكون ناجحة ومتميزة أيضا».