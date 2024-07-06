وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 ملاعب للقدم والطائرة بنادي الطالبية

واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة صباح اليوم ثالث جولاته الافتتاحية الموسعة التي اشتملت علي افتتاح العديد من المنشآت الرياضية والفعاليات الرياضية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويتم تنفيذها داخل نادي الطالبية بمحافظة الجيزة، حيث قاما بافتتاح ملعب لكرة القدم السباعي وملعبين للكرة الطائرة.

تفقد حمام السباحة المغطي

كشفت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها، إن الدكتور أشرف صبحي، قام ومرافقوه بتفقد حمام السباحة المغطي للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالإجراءات الخاصة بأمن وسلامة حمام السباحة المغطي.

أضافت أن وزير الرياضة تابع فاعليات بطولة الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية والتي يستضيفها نادي الطالبية، وحرص على مشاركة الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المهرجان الترويجي الذي تنظمة الوزارة بالتعاون مع الاتحاد.

اختتم الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الجيزة جولتهم الافتتاحية بحضور فاعليات بطولة الألعاب الإلكترونية.

وحرص الوزير والمحافظ علي مشاركة الشباب والأسر الأنشطة الشبابية والفاعليات الرياضية التي يستضيفها النادي.

وعبر صبحي عن سعادته بالأنشطة المتعددة والمتنوعة التي يقدمها نادي الطالبية لمرتاديه والتي شارك فيها الكثير من الشباب والأسرة المصرية حيث اشتملت الفاعليات التي تم تنظيمها اليوم علي أنشطة متنوعة استهدفت مختلف الأعمار السنية .

محافظ الجيزة: سعيد بافتتاح عدد من الملاعب الجديدة

وعبر المهندس عادل النجار عن سعادته بأن تشهد أولى أنشطته كمحافظ للجيزة افتتاح عدد من الملاعب الجديدة وكذا رفع كفاءة عدد من المنشآت الرياضية بعدد من أحياء المحافظة.

وأكد المحافظ على سعى المحافظة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاتاحة كافة الانشطة والرياضات للشباب بكافة انحاء المحافظة.