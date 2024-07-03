«بنكمل بعض».. وكيل وزارة الشباب بالقليوبية يتفقد ملعب مركز شباب بلتان

تفقد الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، ملعب مركز شباب بلتان بإدارة شباب طوخ ، وذلك بعد تغيير النجيل الصناعي للملعب الخماسي، في إطار استمرار مبادرة «بنكمل بعض» والتى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية للعام الثالث على التوالي.

جاء ذلك بحضور علاء الجزار مدير إدارة شباب طوخ، وأسامة صبيح رئيس مجلس إدارة المركز.

تعاون وتكاتف مراكز الشباب بالقليوبية

ووفق بيان لمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، تهدف مبادرة بنكمل بعض لتعاون وتكاتف مراكز الشباب بالقليوبية في رفع كفاءة المراكز التي لا يتوافر بها موارد مالية من خلال نقل الأدوات الزائدة او غير المستخدمة، والتبرع بالنجيل المتواجد في بعض المراكز والفائض عن الاستخدام نتيجة عمليات الإحلال والتجديد ويتميز بحالة متوسطة تصلح للاستخدام بدلا من تكهينه.

المبادره تم تنفيذها في 12 مركز شباب

وأشار الدكتور محمود الصبروط، إلى أن المبادره جرى تنفيذها في 12 مركز شباب خلال الفترة السابقة، وتستمر خلال الأيام المقبلة، نظرا للنجاح الذي حققته في رفع العبء من على كاهل الدوله في تطوير المراكز التي لا يوجد بها موارد.

وتمكنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية عن طريق المبادرة من إحياء العديد من مراكز الشباب التي لا يتوفر بها مساحات كافية لإنشاء ملاعب خماسية أو موارد مالية لرفع كفاءة الملاعب أو شراء أدوات الأنشطة، وذلك عن طريق نقل النجيل الصناعي وتغطية المساحات المتوفرة فيصبح لدى المراكز مساحة يمكن من خلالها ممارسة الأنشطة، وفتح أكاديميات للكاراتيه والجمباز وغيرها من الأنشطة التي لا تحتاج لمساحات كبيرة.

يذكر أن المبادرة ساهمت بشكل كبير في زياده الموارد المالية في تلك المراكز وفتح فرص عمل ، وزياده عدد الأعضاء والمترددين على تلك المراكز.

وتأتي تلك الأنشطة والفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية.