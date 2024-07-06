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«الطرق الصوفية» تنفي منع حلقات الذكر بالمسجد الأحمدي في طنطا

كتب:

رؤى ممدوح
03:58 م | السبت 06 يوليو 2024
المسجد الأحمدي بطنطا

المسجد الأحمدي بطنطا

نفى أحمد قنديل المتحدث باسم المجلس الأعلى للطرق الصوفية، ما تردد حول صدور بقرار بمنع وفض أي حلقات ذكر تقام داخل مسجد سيدي أحمد البدوي «الأحمدي»، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، و الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية في كل الأمور المتعلقة بالمؤسستين.

أشار في بيان، إلى أن المجلس الأعلى للطرق الصوفية يتعاون مع وزارة الأوقاف في هذا الشأن، وأن هناك إجراءات وأمور متبعة لإقامة حلقات الذكر سواء داخل المساجد أو في الساحات، موضحا أن المشيخة العامة للطرق الصوفية تتعاون مع كل مؤسسات الدولة الدينية.

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بقلم رؤى ممدوح