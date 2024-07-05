سعر اليورو اليوم الجمعة في البنوك مقابل الجنيه المصري.. استقرار ملحوظ

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 5-7-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا، وسجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري، 51.94 جنيه للبيع، و51.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم الجمعة بالبنك الأهلي المصري، 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة في بنك مصر، 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة ببنك القاهرة، 51.79 جنيه للبيع، و51.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

سعر اليورو في بنك البنك التجاري الدولي cib سجل اليوم الجمعة، 51.91 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.