سعر اليورو اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقرار ملحوظ سجله سعر اليورو اليوم السبت 6-7-2024 في البنوك المختلفة مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت العملة الأوروبية اليوم في بنك مصر 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء، في البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن»، سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث أوضحته المواقع الرسمية للبنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك المركزي المصري، 51.94 جنيه للبيع، و51.78 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر اليورو اليوم السبت بالبنك الأهلي المصري، 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليورو اليوم السبت في بنك مصر، 51.90 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

فيما سجل سعر اليورو اليوم السبت ببنك القاهرة، فسجل 51.79 جنيه للبيع، و51.61 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

أما سعر اليورو في بنك البنك التجاري الدولي cib فسجل اليوم السبت، 51.91 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.