إشادات دولية بدور مصر لحل الأزمة السودانية: سخرت كل إمكانياتها لإنهاء الحرب

بذلت مصر منذ اللحظة الأولى للأزمة السودانية جهودًا كبيرة لحقن دماء السودانيين ووحدتهم والحفاظ على الدولة الوطنية ولم تتوان لحظة في بلوغ هذا الهدف، وسعت مرارًا وتكرارًا لإيجاد حلول للأزمة السودانية وآخرها مؤتمر معا لوقف الحرب في السودان الذي تستضيفه القاهرة بمشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي وكافة القوى المدنية السودانية.

الدور المصري يحظى بإشادات دولية بالغة

وحظي الدور المصري بإشادات دولية بالغة، حيث قدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الشكر لمصر على استقبالها عشرات الآلاف من المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود، مؤكداً استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم اللازم لمصر لتسهيل اضطلاعها بهذه المهمة.

رئيس وزراء السودان السابق: نعول على مصر للمساعدة في حل الأزمة

وقال الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، ورئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية السودانية «تقدم» إن السودان وشعبه يعولون على مصر في المساعدة لحل الأزمة السودانية، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك كل الإمكانات والقدرات وتحرص وتهتم دائما بمعالجة قضايا السودان.

وأعرب «حمدوك»، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط «أ ش أ» على هامش المؤتمر عن سعادته في أن تلتقي مختلف القوى السودانية على أرض مصر في أول اجتماع من هذا النوع ليظل علامة فارقة وبداية يمكن البناء عليها للدفع نحو وضع حلول جذرية للأزمة الراهنة، مشيرا إلى أن المؤتمر ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبة للدولة السودانية التي تواجه أزمة وجودية أودت بحياة الكثير من أبناء شعب السودان.

إشادات دولية بدور مصر في حل أزمة السودان

وبحسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات، فإن مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر ماكس شوت وجّه الشكر لما تتيحه مصر من التسهيلات للنازحين، مشيدا بما وفرته السلطات المصرية من مياه وغذاء وإسعافات للفارين من السودان.

وسخرت مصر كل مؤسساتها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وإنهاء الحرب، وذلك في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها، المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شئونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق، وتقديم كل المساعدات الممكنه له، والحفاظ على الأمن القومي المصري وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة نزع فتيل الأزمة واتصالاته مع كافة الأطراف السودانية، الأفريقية، العربية والدولية.