هل جربت قهوة المشروم من قبل؟.. فوائد صحية لا تتوقعها

قهوة الفطر أو المشروم، تحولت لبديل مثالي للقهوة العادية للعديد من الأشخاص الذين يرغبون في استهلاك معدل كافيين أقل، وهي عبارة عن مزيج من الفطر المطحون وحبوب القهوة ينتج عنه في النهاية قهوة داكنة سلسة، لا تختلف نهكتها كثيرا عن القهوة العادية، وفقًا لما ذكره موقع healthline الطبي.

تعزيز المناعة

أثبتت العديد من الأبحاث والدراسات الطبية، أن هناك فوائد صحية عديدة تحققها قهوة الفطر للجسم، حسب ما أكدته الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، وذلك بفضل احتوائها على مستويات عالية من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ومن تلك الفوائد تقليل حدة التوتر والقلق وتعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

وأضافت عبد الوهاب في حديثها لـ«الوطن»، أن قهوة المشروم أو الفطر تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين الهضم، فضلًا عن دورها في تحسين الحالة المزاجية، وتعزيز فقدان الوزن.

احذر تفاعلها مع بعض الأدوية

ورغم الفوائد العديدة التي تحققها قهوة المشروم، إلا أنها قد تسبب بعض الأضرار المحتملة نتيجة تفاعلها مع بعض الأدوية، كأدوية السكر ومضادات التخثر، لذا نصحت استشاري التغذية والمناعة بضرورة استشارة الطبيب قبل تناول قهوة الفطر إذا كان المريض يتناول أي أدوية.

ومن الآثار الجانبية المحتملة عند تناول قهوة الفطر، الصداع والدوار واضطراب المعدة، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بالحساسية الغذائية.