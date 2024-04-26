مأساة فتاة تناولت قهوة بالحشرات.. «36 ساعة بين الحياة والموت بسبب الصدمة»

واقعة مأساوية حدثت لفتاة بأحد المطارات نتيجة حبها لـ«القهوة»، إذ توجهت إلى إحدى ماكينات القهوة للحصول على فنجانها اليومي، أثناء انتظار طائرتها، إلا أن ما حدث لها كان غير متوقع، فبعد أن انتهت من تناول القهوة فوجئت بأنها تحتوي على مجموعة من الحشرات.

قهوة بالحشرات

بعد تناول القهوة بالحشرات، أصيبت الفتاة بصدمة الحساسية، التي أدت إلى تورم وجهها بصورة غير طبيعية وانسداد حلقها، ومن ثم بدأت تكافح من أجل التنفس، فضلًا عن إصابتها بتورمات مختلفة على الجلد، ونُقلت على الفور إلى أحد المستشفيات وقضت ما يقرب من 36 ساعة في العناية المركزة، وفق ما نشرته صحيفة «ديلي ميل».

ونستعرض في التقرير التالي، ما هي صدمة الحساسية، وفق ما أوضحه الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ«الوطن»، والذي أشار إلى أن الصدمة التحسسية من أخطر أنواع الحساسية، وتصيب الإنسان نتيجة رد فعل مناعي سريع، بسبب التعرض لمادة مسببة للحساسية، وذلك عن طريق الجلد أو الفم بواسطة لدغات الحشرات كالنحل، والدبابير، وبعض النمل.

ما هي الصدمة التحسسية

الصدمة التحسسية، هي فرط حساسية حاد، وعند إصابة شخص ما بها تحدث العديد من ردود الفعل التحسسية على الشخص، بعضها خفيفة ومنها ما يكون خطيراً، وتعد الأدوية الأكثر شيوعًا كمسببات للصدمة التحسسية، ومن أبرز العوامل المسببة الأخرى هي: أمراض الجهاز التنفسي كالربو، الانسداد الرئوي المزمن، الأمراض القلبية الوعائية، ارتفاع ضغط الدم، الحساسية الوراثية.

وتأتي أعراض الإصابة بالصدمة التحسسية عن طريق طفح جلدي، حكة جلدية، تورم في اللسان أو الشفتين أو الوجه أو الحنجرة، ضيق النفس، صعوبة التنفس، صفير الصدر، وهو ما ظهر على الفتاة المصابة نتيجة تناولها فنجان قهوة بالحشرات، وما يقرب من 40% من الأعراض تشمل أعراضًا في الجهاز الهضمي وهي الإسهال، المغص، آلام في المعدة والغثيان، القئ، الدوخة، ضربات قلب سريعة، فقدان الوعي.

وأضاف «بدران» أن تغير المناخ، قد يسبب إصابة حبوب البن الخضراء بالحشرات، التى لا يمكن معالجتها، فضلًا عن أن الكثير من الحشرات بدأت تتجه إلى القهوة كالصراصير، التي تتسلل لماكينات القهوة أو لآلات طحن القهوة.