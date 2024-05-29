مشروبك المفضل في البيت على طريقة الكافيهات.. «قهوة مثلجة وبيناكولادا»

بدلا من الذهاب إلى الكافيهات لتناول مشروبك المفضل، بثمن باهظ، قدمت الشيف أميرة شنب طريقة عمل عدد من المشروبات عبر برنامجها «أميرة في المطبخ» على قناة cbc sofra.

القهوة المثلجة:

المقادير:

2 ملعقة قهوة سريعة الذوبان أو أي نوع مفضل.

ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة مياه دافئة.

3 أرباع كوب حليب.

مكعبات ثلج.

طريقة عمل القهوة المثلجة:

تخلط القهوة مع السكر في الماء الدافيء، ويمكن وضعهما في برطمان محكم الغلق ورجه جيدا، للحصول على رغوة قهوة قوية، ووضع الخليط في كوب ويضاف الحليب ثم الثلج وتقدم بأي وقت.

سموزي الكيوي بالكنتالوب

المقادير:

كنتالوب قطع.

كيوي قطع.

ليمون أضاليا شرائح.

موز شرائح.

عسل أبيض.

ماء.

ثلج.

في الخلاط توضع مكعبات «الكانتالوب، الكيوي، الموز، عسل أبيض»، والقليل من المياه، مع مكعبات ثلج، ويضرب جيدا ثم يصفى ويصب في الكؤوس، ويمكن تزيين كل كأس بشريحة ليمون.

عصير البيناكولادا

المقادير:

أناناس شرائح.

3 كوب عصير أناناس.

كوب حليب جوز الهند.

كوب حليب.

نصف كوب سكر.

للتزين:

شرائح أناناس.

أوراق نعناع.

الطريقة:

في الخلاط يوضع أناناس شرائح، 3 كوب عصير أناناس، حليب جوز الهند، الحليب، نصف كوب سكر، ويضرب الخليط جيدا ويصفى ثم يوضع في كؤوس التقديم.