سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 7-7-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 6-7-2024 في البنوك، استقرارا ملحوظا، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 156.57 جنيه للشراء، ونحو 157.07 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، بحسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو156.57 جنيه للشراء، ونحو 157.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.83 جنيه للشراء، ونحو 156.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة إلى نحو 155.35 جنيه للشراء، ونحو 156.6 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 155.91 جنيه للشراء، ونحو 156.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 151.01 جنيه للشراء، ونحو 156.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

واستقر سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib عند 151.21 جنيه للشراء، ونحو 156.87 جنيه للبيع.