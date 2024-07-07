في 3 خطوات.. تخلصي من بقع الملابس الصعبة بمكونات منزلية

لا شك أن إزالة البقع الصعبة من على الملابس من المهام المنزلية التي تؤرق العديد من ربات المنازل، خاصة عند التصاق بقع الكلور أو الزيت أو القهوة بها، حيث يصعب إزالتها بالمساحيق العادية، فتضطر السيدات عادة إلى نقعها في المياه لفترات طويلة، أو إرسالها للمغسلة.

ونقدم خلال السطور التالية خلطة سحرية لتنظيف بقع بقع الكلور أو الزيت أو القهوة من الملابس بسهولة، دون أي تعب أو مشقة، خلال دقائق معدودة بمكونات طبيعية ومنزلية، حسب موقع «architectural digest».

مقادير الخلطة

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقتين من ملح الليمون.

ملعقتين من الكلور.

ماء.

خلطة سحرية لإزالة بقع الكلور والزيت

- الخطوة الأولى: قومي بخلط جميع المكونات معًا جيدًا، ثم ضعي الخليط على البقعة لمدة نصف ساعة.

- الخطوة الثانية: قومي بغسل قطعة الملابس جيداً بالماء، وجففيها بوضعها في الشمس والهواء، ويفضل استخدام ماء ساخن في عملية التنظيف لسهولة التخلص من البقع.

حال لم تلاحظي النتيجة المرجوة، يمكنك وضع مسحوق النشادر أو الصودا على البقعة قبل عملية الغسيل، مع إضافة ملعقتين من البريل الخاص بغسيل الأطباق على الملابس مع فركها باستخدام فرشاة.