 3 بقع غير قابلة للتنظيف بالمياه.. تؤدي إلى تلف الملابس وعدم صلاحيتها

هناك بعض البقع التي لا يمكن إزالتها من الملابس باستخدام المياه، بل يجب إلى اللجوء لطرق أكثر عملية لإزالة أي بقعة في دقائق معدودة، حتى تعود الملابس جديدة مرة أخرى، بدلًا من إتلافها، بحسب ما أوضحه موقع Good Housekeeping.

بقعة الطين

يصعب إزالة بقع الطين بالمياه، بل قد تزداد صعوبتها بمجرد وضع المياه عليها، لذا فإن هناك طريقة أخرى، وهي ترك الطين حتى يصبح طبقة جافة على الملابس، وبعدها تكسيره عن القماش، ومن ثم وضع كمية من أي مسحوق، يستخدم في تنظيف الملابس وفركها جيدًا، وسيلاحظ إزالة البقعة تمامًا، وبعدها يمكن غسيل الملابس بالطريقة العادية.

بقعة الحبر

تعد بقعة الحبر أخف في اللون، وأوسع بكثير في الانتشار، خاصة إذا كان لون الحبر قويًا، لذا يجب الانتباه وعدم وضع المياه، على بقع الحبر، لأن إزالتها أمر صعب، لذا يفضل استخدام قطعة من الاسفنج، ووضعها في الخل، ثم محاولة تنظيف بقع الحبر، ولن يستغرق الأمر سوى دقائق معدودة، حتى تعود الملابس كما كانت.

بقعة الزيت

بقع الزيت والصوصات من أصعب البقع، التي لا يمكن إزالتها تمامًا بالمياه، خاصة عند التواجد في الأماكن العامة، لأنها قد تسبب نوعًا من الإحراج، لذا يمكن ينبغي التصرف على الفور، عن طريق إضافة بودرة «التلج» إليها مباشرة، ويمكن العثور عليها من صيدلية أو محل، خاص ببيع هذه المنتجات، وبعد وضعها على البقعة، سيمتصها القماش تمامًا، ومجرد دقائق معدودة، حتى تعود كما كانت، خالية من أي بقع.