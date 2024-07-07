طريقة عمل الخيار المخلل بسرعة.. حضريه في ساعتين فقط

الخيار من أكثر أنواع المخللات شهرة، ويحب البعض تناوله في السلطات والساندويشات وهو طبق مفضل بجانب وجبات الطعام المختلفة، فمذاقه الفريد يضفي نكهة مميزة للأكل، لذا تبحث كثير من السيدات عن أسرار عمل الخيارالمخلل السريع في المنزل.

يُمكن عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات بسيطة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها عبر برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل مخلل الخيار السريع

مكونات الخيار المخلل

5 حبات خيار.

ملعقة صغيرة ملح.

6 كوب ماء مغلي.

1/3 كوب خل أبيض.

حبة فلفل أحمر حار مقطعة إلى حلقات.

3 فصوص ثوم مطحونة.

فرعين نعناع طازج مفروم.

خطوات تحضير مخلل الخيار السريع

اغسلي الخيار جيداً وقطعي طرفيه ثم قطعيه إلى شرائح.

ضعي الماء المغلي والملح في وعاء حجمه مناسب.

ضعي الخيار في الماء المملح واتركيه على النار لمدة 10 دقائق ثم صفيه.

ضعي الخيار والتوابل والخل في برطمانات زجاجية.

اتركي البرطمانات مغلقة في درجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين، وبذلك يصبح الخيار جاهز لتناوله أو لحفظه في الثلاجة لأطول فترة ممكنة.

أسرار نجاح الخيار المخلل