المركز التكنولوجي ببني مزار يصدر أول نموذج للتصالح في مخالفات البناء (مستند)

حصلت «الوطن» على نسخة من نموذج 8 تصالح في مخالفات البناء الذي يصدر بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح، وذلك في بشرى للمواطنين ممن تقدموا بطلبات تصالح أو راغبين في تقنين الوضع وفق قانون التصالح الجديد.

أكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة بني مزار، أنه يتم العمل على تطبيق قانون التصالح وإنجاز ملفات التصالح بدقة وسرعة وفق ضوابط القانون 187 لسنة 2023.

ولفت إلى أنه تم إصدار نموذج 8 تصالح لحالتين مخالفات تقدمتا بطلبات تصالح وتم إنهاء جميع الإجراءات من الوحدة المحلية ليكون المركز التكنولوجي ببني مزار من أوائل المراكز على مستوى الجمهورية في إصدار نموذج 8 تصالح.

طلبات التصالح

وأشار إلى تقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح، من خلال تخصيص شباك لتلقي الطلبات ووضع لوحات إرشادية داخل المركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء.

المراكز التكنولوجية

وتواصل المراكز التكنولوجية على مستوى الجمهورية وعددها 341 مركز تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق القانون رقم 187 لسنة 2023، وفي بشرى سارة للمواطنين بدأت بعض المراكز تصدر نموذج 8 النهائي بالتصالح على مخالفة البناء بعد مرور شهرين من تطبيق قانون التصالح الجديد.

جدير بالذكر أن نموذج 8 تصالح يعد آخر نموذج يصدر للمواطن بعد الموافقة النهائية على طلب التصالح على مخالفة البناء.