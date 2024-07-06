اليوم.. انطلاق أولى حلقات برنامج «الساعة 6» على «الحياة» للإعلامية عزة مصطفى

تنطلق اليوم أولى حلقات برنامج «الساعة 6» على قناة الحياة والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى.

والبرنامج يُعرض في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على شاشة قناة الحياة، من السبت إلى الثلاثاء، حيث يتناول ويطرح كل القضايا التي تحظى باهتمام المشاهد في جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشأن العام من خلال عرض الأخبار والفقرات بشكل بسيط وسلس لتوضيح وعرض المعلومات والحقائق بحيادية وموضوعية.