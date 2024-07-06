عزة مصطفى في أولى حلقات برنامج «الساعة 6»: نقول ما يرضي ضمائرنا والوطن

أعربت الإعلامية عزة مصطفى عن سعادتها لانضمامها لشبكة قنوات الحياة وتقديمها برنامج «الساعة 6»، قائلة: «قناة الحياة لها تاريخ عظيم ومشرف، ولها وزنها وثقلها، ومن القنوات التي تقول إنها رقم 1».

وأضافت «مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، أن قناة الحياة تحترم جمهورها وعقلية المشاهد: «من خلال وجودي وسط زملائي وأصدقائي عشرة قديمة مع الكثير من الناس في قناة الحياة، وأتمنى أن أكون ضيفة خفيفة عليهم».

وتابعت: «أجدد مع حضراتكم الوعد والعهد بأن أكون وبقدر استطاعتي على قدر المسؤولية لكم وللوطن، والساعة 6 هو برنامجكم لأن كل المشاكل الخاصة بكم سنحلها هنا وكل القضايا التي يمكن أن تأتي في بالكم وتفكروا فيها، كل المشكلات والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بنا».

وواصلت الإعلامية عزة مصطفى: «سنحاول بقدر الإمكان نخفف الأشياء الثقيلة معا، وسنقول ما يرضي ضمائرنا ويرضي هذا البلد، وسأناقش من السبت إلى الثلاثاء الساعة 6 كل القضايا التي تخصكم، وسنكون معكم بوضوح».