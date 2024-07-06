مصطفى عمار: الفن قوة ناعمة عابرة للحدود

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الفن على مدار السنوات الماضية أثبت أنه قوة ناعمة لأي دولة تريد أن تصل أو تحلق بعيدا عن حدودها لتصل إلى جمهور آخر عابر للحدود لتظهر من خلاله مشروعها سواء القومي أو رسالتها للإنسانية.

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة، «ما نكتبه في مقالات وتنشره الصحف في أعداد خاصة، وما نقوم بتقديمه في ساعات برامجية طويلة، تستطيع حفلة موسيقية واحدة أو فيلم سينمائي واحد أو عرض مسرحي واحد أن يحقق الانتشار والنجاح أكثر بكثير مما نقدمه، وهذا عائد لأن جمهور الوطن العربي عامة يحب الفن ويستمتع به ويتعامل معه على أنه مصدر أساسي للمعلومات أكثر من اعتماده على القراءة والبحث، ومن هنا تأتي أهمية الفن».

وتابع: «نكون وجهات نظرنا بالقضايا الكبرى، ونكون ونشكل الوعي من خلال المسلسل والفيلم والأغنية والمسرحية، ومن هنا يأتي الدور الكبير للفن، التي استطاعت مصر عبر 100 سنة سواء سينما أو مسرح أو غناء أن تدخل في قلب وعقل كل مواطن عربي من المحيط للخليج».